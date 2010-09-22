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SANATÇILAR SANAT GALERİSİNDEKİ ARBEDE OLAYINI PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 18:52

-SANATÇILAR SANAT GALERİSİNDEKİ ARBEDE OLAYINI PROTESTO ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin, sanatçılar Galatasaray Cezayir Salonu'nda bir basın açıklaması yaparak, olayı protesto etti. Sanatçılar adına basın açıklamasını okuyan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve çevirmen Nazım Dikbaş, saldırının örgütlü bir grup tarafından yapıldığını ve daha önce de internet üzerinden bu tip saldırılara maruz kaldıklarını ifade etti. Dikbaş, Tophane'deki sanat galerilerinde düzenlenen sergi açılışı sırasında meydana gelen arbedeyle ilgili şunları söyledi:  ''Sergi açılışına katılan sanat izleyicileri, 50 kişilik, daha önceden örgütlenmiş bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, sanatseverlerin yanı sıra galeri de tahrip edildi. Sanatseverler arasında yabancı ülkelerin kültür ataşeleri, akademisyenler, Türkiye ve yurt dışından gazeteci ve öğrenciler bulunuyordu. Tartaklama ve arbede sırasında tam bir terör ortamı oluştu.'' Nazım Dikbaş, Polonyalı, Hollandalı, Alman ve İngiliz sanatçıların da bulunduğu sergi açılışı sırasında yaşanan arbedede, sanatseverlere demir sopa ve kırık şişelerle saldırıldığını söyledi. -''SALDIRI MAHALLE HALKINA MAL EDİLEMEZ''- Bu grubun bir süredir, Tophane'deki sanat galerilerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları olduğunu iddia eden Dikbaş, şöyle dedi: ''Bu saldırı, Tophane Mahallesi halkına mal edilemez. Bu saldırı örgütlü bir yapıyla gerçekleştirilmiş bir saldırıdır. İstanbul'un merkezinde yaşanmış bu olay göz ardı edilemez. Bu mahalledeki saldırılar unutulmamalıdır. Valilik, emniyet güçleri ve siyasi partiler bu konuda bir çözüm yolu üretmelidir. Bu tip saldırılar kentin güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Olayın tekrar yaşanmaması için görgü tanıkları ifade vermelidir. Ayrıca açılış sırasında içki içildiğine yönelik iddialar bir söylentidir. Sanat galerilerinin açılışı sırasında her zaman az miktarda alkol kullanılır. Yetkililerin en kısa zamanda bu soruna çözüm üretmelerini istiyoruz.''  Açılış sırasında darbedildiğini söyleyen Kağan Şimşekalp ise kendisinin biber gazı da kullanan 10 kişilik bir grup tarafından tartaklandığını ve mahalle halkının, kendisini bu kişilerin elinden kurtardığını ifade etti.

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