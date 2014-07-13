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Yaşam

Sanatçılar IŞİD'e karşı Rojova sınırına gidiyor

Suavi, Ferhat Tunç, Servet Kocakaya, Grup Vardiya, Kardeş Türküler'in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı IŞİD'in Rojava'ya yönelik saldırılarına karşı sınıra gidecek

13 Temmuz 2014 14:17

Suavi, Ferhat Tunç, Servet Kocakaya, Grup Vardiya, Kardeş Türküler, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçıları, Pınar Aydınlar, Hüseyin Karabey ve Özcan Alper'in de aralarında olduğu isimler IŞİD saldırılarına karşı Rojava sınırına gidecek.
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) tarafından yapılan ve "Rojava'ya yapılan saldırıları protesto etmek için sınıra gidiyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklama söyle:

"Biz aşağıda imzası olan sanatçılar dünyanın gözü önünde vahşi bir şekilde yaşanan katliamlara ve halkların kazanımı olan Rojava'ya yapılan saldırıları protesto etmek için sınıra gidiyoruz.

Rojava'nın kalbi olan Kobane'ye sistemli bir saldırı başlatılarak hem Rojava'daki halkların kazanımları geri alınmak istenmekte, hem de 'İslam' maskesi altında, ortaçağ karanlığı tekrar Ortadoğu'ya geri getirilmek istenmektedirler."

Açıklamada ayrıca bugün Galatasaray Meydanı'nda saat 19.00'da yürüyüşe ilişkin basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada imzası bulunan sanatçıların isimleri şöyle:

"MKM, ARZELA, MED-DER, Rugeş Kırıcı, Serhat Kural, Kazım Öz, Nurcan Değirmenci, Meral Tekçi, Hivda Gökel, Rojda Şenses, Çiya, Genim, Ali Geçimli, Veysi Ermiş, Jehat, Yeşim Çoşkun, Zelal Gökçe, Harun Ataman, Yusuf Roman, Mesut Med, Erol Berxwedan, Deniz Esmer, Gökhan, Zine Koçber, Arhat, Mervan Tan, Serhat Kaplan, Nurhak Kulagöz, Ruşen Filiztek, Ferit Elalmış, Ruken Yılmaz, İdris Demir, Pınar Türün, Grup Munzur, Grup İsyan Ateşi, Emeğe Ezgi, Grup Vardiya, Yasemin Göksu, Ferhat Tunç, Haluk Tolga İlhan, Hasan Ali, Erdoğan Emir, Ali Baran, Servet Kocakaya, Taylan Yıldız, Destar Tiyatro, Pınar Aydınlar, Derya Karadaş, Kardeş Türküler, Hüseyin Karabey, Sedat Yılmaz, Özcan Alper, Yusuf Çetin, Nazmi Kırık, Suavi, Tiyatro Avesta, Seyr-i Mesel Tiyatrosu, Özlem Bağlayan, Nesimi Aday, Fadıl Öztürk, Hasan Ali, Ahmet Aslan"

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