Sanatçılar AKM için yürüdü: Eğer onarmıyorsanız bırakın biz onaralım

'AKM'deyiz İnisiyatifi' adı altında bir araya gelen tiyatrocu, yazar, sinemacı ve mimarlar, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin çürümeye terk edildiğini dile getirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meltem Cumbul, Bedri Baykam, Orhan Aydın, Mücella Yapıcı gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 'AKM'deyiz İnisiyatifi' adlı grup, saat 10:00 Çağlayan'daki İstanbulAdalet Sarayı önünde biraraya geldi.

Grup, 'AKM'deyiz İnisiyatifi' burada; "Kapattınız, işgal ettiniz ve şimdi talan ettiniz, AKM'yi istiyoruz", "AKM onarılsın perdeler açılsın" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına oyuncu Meltem Cumbul basın açıklamasını okudu. Sanatçılar, tiyatrocular, oyuncular, mimarlar ve sanatseverler olarak, AKM'nin ellerinden alınmaması için, Dünya Tiyatro Günü'nde suç duyurusunda bulunmak amacıyla burada bulunduklarını belirten Cumbul, "Koruma Bölge Kurulu, 2863 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliğe aykırı olarak, 24.12.2008 gün ve 2268 sayılı kararıyla AKM'nin kültürel değerini yok eden bir avan projeyi onaylamıştır. Kültür Sanat Sen tarafından açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesi sonucunda AKM'nin yıkım ve tadilat çalışmalarını ön gören bu onay işlemini yasaya ve mevzuata aykırı bularak iptal etmiştir. Söz konusu yargı kararından sonra, AKM'nin rölövelerine uygun olarak hazırlanan restorasyon projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin, 20.12.2009 günü TMMOB Mimarlar Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir toplantıda mutabakata varılmış ve tutanakla kayıt altına alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada AKM'nin Ekim 2013'te kullanıma açılacağını, restorasyon için karşılıksız fon bulunduğunu ve sözleşme yapıldığını ilan etmişti. Yapılan ihale ve tadilat işlemlerine rağmen 6 Haziran 2013 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan'ın 'AKM inşallah yıkılacak' açıklamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje durdurulmuştur. Bizler AKM'yi istiyoruz! Bırakın biz onarırız!" ifadelerini kullandı.

'Eğer onarmıyorsanız bırakın biz onaralım'

Tiyatrocu Orhan Aydın ise yaptığı açıklamada, "Hayatlarımıza dokunan sansür ve otosansürler var. Ama yetmiyormuş gibi 17 milyonluk bir kentin en büyük kültür merkezi olan, işlevselliği açısından da Balkanlar'da tek olan, bir sanat fabrikası olarak algıladığımız Atatürk Kültür Merkezi tam 7 yıldır bir kara akıl, kara inat sayesinde kapalı. Biz bu utançla yaşamak istemiyoruz. Kentin merkezinde bir kültürel varlık olduğu belli olan, belgeli olan bir binanın bir kara akıl tarafından çürümeye terkedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bunun sorumlularıyla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Aydın son olarak, "Dünya Tiyatro Günü'nde bu adliyenin önünde bütün insanlığa, bunun sorumlularına buradan bu çağrıyı yineliyoruz; Eğer onarmıyorsanız bırakın biz onaralım" diye konuştu.

Suç duyurusu dilekçesi

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile eski bakan Ertuğrul Günay ile sorumluluğu tespit edilecek kişi ve kurumlar şüpheli olarak gösterildi.

Dilekçede, "AKM'de tarihi dokusuna geri dönülmeyecek şekilde zarar verilerek yıkım işlemi yapılmıştır. Hukuka aykırı illemin iptal edilmesine, mahkeme kararının kesinleşmiş olmasına rağmen kültür bakanlığı yetkilileri bu tarihe kadar yapılan tüm uyarılara rağmen AKM'yi eski haline getirmediği gibi amacı dışında toplumsal olaylara karşı adeta bir polis karakolu haline getirilmiştir. Bu konuyla ilgili Kültür bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere söz konusu suçta imzası ve yetkisi olan tüm yetkililerin tespit edilerek haklarında koruma kurulu kararına aykırı işlem yapmak, mahkeme kararlarına uymamak, AKM'yi kullanılmaz hale getirmek kaydı ile devleti maddi zarara uğratmak suçlarından haklarında soruşturma yapılarak dava açılmasını talep ederiz" denildi.