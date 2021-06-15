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Yaşam

Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

15 Haziran 2021 21:50

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Ayhan, zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı. 

Yıldız AyhanZafer KaratayTRT Haber
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