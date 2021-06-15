Sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Ayhan, zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Ayhan'ın vefatını Twitter hesabından duyuran yönetmen Zafer Karatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bir muhteşem ses, halk müziğimizin parlak Yıldızı, Yıldız Ayhan da Hak’ka yürüdü Kırım halk yırların TRT Radyolarında ilk seslendiren, köklerinden kopmamış bir sanatçımızdı 17/06/2021 Perşembe günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında, öğlen namazından sonra toprağa verilecektir."