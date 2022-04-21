Sanatçı Kutsal Evcimen cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Sosyal medya hesaplarından 2019 yılında yapmış olduğu paylaşımlar gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iki dava açılan halk sanatçısı Kutsal Evcimen, bugün hakim karşısına çıktı.

Paylaşımlarının ifade özgürlüğü olduğunu belirten Evcimen, “Sanatın ve sanatçının muhalif olduğunu savunanlardanım. Bu kötü günlerin geçmesini diliyorum” dedi. Davayı Hüseyin Aygün, Hüseyin Turan, Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Sinan Güngör ve Erkan Genç’in de aralarında olduğu isimler takip etti.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bir sonraki duruşması 6 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Evcimen, “Sanatın ve sanatçının muhalif olduğunu savunanlardanım. Nihayetinde bu halkın türkülerini söylüyorum. 2019 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuna karşı paylaşımlarım olmuştu. Refleks göstermiştim. Akabinde şikayet üzerine bu noktaya kadar geldik. Paylaşımlarımın ifade özgürlüğü olduğunu söyledik. Bu kötü günlerin geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.