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Yaşam

Sanatçı Ferhat Tunç için 9 yıl hapis istemi

Duruşma, Tunç ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ileri bir tarihe ertelendi

27 Mart 2018 21:57

Sosyal medya paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerçekçesiyle hakkında dava açılan şarkıcı Ferhat Tunç'un 9 yıl 4 ay hapis cezası istendi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Tunç ile avukatı katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Tunç'un sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesabından 2015 ve 2016 yılında yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK ile YPG ve YPJ'nin cebir, şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığını belirtti.

Savcı, Tunç'un 'zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ferhat Tunç, iki yıl önceki paylaşımlarının iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığını savunarak, paylaşımlarının düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Duruşmaya ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tunç'un 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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