-SANATÇI DOSTLARI TATLISES'İ YALNIZ BIRAKMADI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses'in sanatçı dostlarının hastane ziyareti sürüyor. Şarkıcı Hadise, İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası hastane önünde açıklamada yapan Hadise, saldırı haberini Belçika'da öğrendiğini, işlerinin yoğun olması nedeniyle sanatçıyı bugün ziyarete gelebildiğini ifade etti. İçeride çok pozitif bir enerji olduğunu, Derya Tuna ve Perihan Savaş ile görüştüğünü ifade eden Hadise, ''En kısa zamanda aramıza dönecektir. Tatlıses'in en baştan beri üzerimde çok büyük emeği ve desteği var. Onu tekrar sahnelerde göreceğiz'' dedi. Tatlıses'i ziyaret eden şarkıcı Gökhan Tepe de ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Tatlıses'i göremediğini, ancak Derya Tuna ile görüşüğünü belirterek, ''Çok üzücü bir olay. Allah, İbrahim Tatlıses'i hepimize bağışladı'' dedi. Sarkıçı Kahtalı Mıçı, Tuğba Ekinci, Hande Yener ve eski bakanlardan Mehmet Ağar ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Tatlıses'i hastanede ziyaret etti. Bu arada, Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun, sabah basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından, Tatlıses'in hastanede toplanan hayranları, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çekti.