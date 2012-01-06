-Sanatçı Azer Bülbül otel odasında ölü bulundu ANTALYA (A.A) - 06.01.2012 - Sanatçı Azer Bülbül, Antalya'da kaldığı otelde ölü bulundu. Şarampol Caddesindeki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı Azer Bülbül, kendisini cep telefonu ile arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından odasında ölü bulundu. Otel yetkililerinin çağırdığı 112 ambulansı ekipleri Bülbül'ün solunum yetmezliğine bağlı ölmüş olabileceğini bildirdiği öğrenildi. Bülbül'ün bir süredir Antalya'daki bir barda sahne aldığı öğrenildi.