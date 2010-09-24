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Yaşam

''SANAT GÜNEŞİ'' BODRUM'DA DA ANILDI BODRUM (A.A)

24 Eylül 2010 19:06

-''SANAT GÜNEŞİ'' BODRUM'DA DA ANILDI   BODRUM (A.A) - 24.09.2010 - ''Sanat Güneşi'' Zeki Müren, ölümünün 14. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Zeki Müren için, adını taşıyan sanat müzesinde, Bodrum Müftüsü Mehmet Yiğit, Bodrum Müftülüğünde görevli Yüksel Kılıçarslan, Yasin Türe ve Ahmet Bilir tarafından mevlit okundu, davetlilere gül suyu ve mevlit şekeri dağıtıldı. Mevlide katılan eski bakanlardan İmren Aykut, Zeki Müren'in Türk halkının kalbinde yer etmeyi başarmış bir sanatçı olduğunu ifade ederek, ''Bugün mevlite olan katılım da bunu gösteriyor zaten'' diye konuştu.  Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal ise Müren'in yaptığı bağışlarla TEV'in 4 bin 500 öğrenciye burs verdiğini söyledi. Bu yıl belirlenecek öğrencilere yeniden burs verileceğini belirten Bilal, ''Zeki Müren gibi bir sanatçıyı unutturmamalıyız ve yeni nesillere tanıtmalıyız'' dedi.   Tiyatro ve dizi oyuncusu Atilla Olgaç da mevlite az sayıda sanatçının katıldığını belirterek, Türkiye'de sanatçıya fazla önem verilmediğini öne sürdü.  TSK Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bodrum Kaymakamlığınca katkı verilen mevlide, aralarında Bodrum Kaymakamı Feridun Cemal Özdemir, TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Ufuk Aslan'ın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. Anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 21.00'de, Bodrum Belediyesi Türk Müziği Korosu Derneği, Bodrum Kalesi'nde bir konser verecek.

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