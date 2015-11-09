"İnanca saygısızlık yapıldı" deyip, Sanat Fuarı'nı bastılar: Biz bacımızı savunmaya geldik!

"ARTİST 2015 / 25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı"nda, ressam Gökhan Aslan'ın "çekilen acıları" simgelediğini söylediği "Çığlık" isimli performansı, inançlara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle bir grup tarafından basıldı. Kameralara yansıyan olayda, bir kişinin "Biz bacımızı savunmaya geldik" dediği duyuldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı açılan fuarda, Aslan'ın performansının da yer aldığı Karşı Sanat'a tahsis edilen bölümde bir araya gelen bazı vatandaşlar, sergiye tepki gösterdi.

Bir süre slogan atarak sanatçıyı ve performansını protesto eden gruptakiler, polis gözetiminde sergi alanından uzaklaştırıldı.

Fuarı ziyaret edenlerin tepkileri ve protesto çağrıları nedeniyle sergi alanında alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olay yerindeki kişilerin kameralarına yansıyan görüntüler şu şekilde: