T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İnanca saygısızlık yapıldı" deyip, Sanat Fuarı'nı bastılar: Biz bacımızı savunmaya geldik!

Sergi alanında güvenlik önemleri devam ediyor

09 Kasım 2015 13:31

"ARTİST 2015 / 25. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı"nda, ressam Gökhan Aslan'ın "çekilen acıları" simgelediğini söylediği "Çığlık" isimli performansı, inançlara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle bir grup tarafından basıldı. Kameralara yansıyan olayda, bir kişinin "Biz bacımızı savunmaya geldik" dediği duyuldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı açılan fuarda, Aslan'ın performansının da yer aldığı Karşı Sanat'a tahsis edilen bölümde bir araya gelen bazı vatandaşlar, sergiye tepki gösterdi. 

Bir süre slogan atarak sanatçıyı ve performansını protesto eden gruptakiler, polis gözetiminde sergi alanından uzaklaştırıldı. 

Fuarı ziyaret edenlerin tepkileri ve protesto çağrıları nedeniyle sergi alanında alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. 

Olay yerindeki kişilerin kameralarına yansıyan görüntüler şu şekilde:

 

ETİKETLER

sanatfuartüyapprotestoinançdeğergökhan aslançığlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24