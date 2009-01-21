Sanat filmleri gişe filmlerine karşı

Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle düzenlenen “Yeşilçam Ödülleri 2009” adayları açıklandı. Gişe filmleri ile sanat filmleri ödül için yarışacak.Garajistanbul'da düzenlenen törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türk sinemasının kalbinin yıllardır kesintisiz olarak Beyoğlu'nda attığını belirterek, “Beyoğlu, Türk sineması için her zaman çok önemli olmuştur. Yeşilçam ve sinemaya destek Beyoğlu'na destek demektir” dedi.Törende daha sonra 600 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen adaylar, Ceyda Düvenci ve Levent Üzümcü'nün sunumuyla açılandı.