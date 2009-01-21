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Kültür-Sanat

Sanat filmleri gişe filmlerine karşı

'Yeşilçam Ödülleri 2009' adayları açıklandı. Gişe filmleri ile sanat filmleri ödül için yarışacak.

21 Ocak 2009 02:00

Beyoğlu Belediyesi ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle düzenlenen “Yeşilçam Ödülleri 2009” adayları açıklandı. Gişe filmleri ile sanat filmleri ödül için yarışacak. 

'Yeşilçam Ödülleri'ne geri sayım başladı

Garajistanbul'da düzenlenen törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türk sinemasının kalbinin yıllardır kesintisiz olarak Beyoğlu'nda attığını belirterek, “Beyoğlu, Türk sineması için her zaman çok önemli olmuştur. Yeşilçam ve sinemaya destek Beyoğlu'na destek demektir” dedi.

Törende daha sonra 600 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen adaylar, Ceyda Düvenci ve Levent Üzümcü'nün sunumuyla açılandı.

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