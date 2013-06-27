Sanat dünyasının gözü İstanbul’da

16-18 Eylül'de düzenlenecek İstanbul'un yeni sanat fuarı Art International İstanbul'a Türkiye'den 10 galeri seçildi. New York'tan Paris'e 60 galerinin katılacağı fuarın koordinatörü Dyala Nusseibeh, "Heyecan verici yeni işleri vitrine çıkaracak, nicelikten çok niteliğe odaklanacağız" diyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Art International İstanbul ’a, New York’tan Dubai’ye, Viyana’dan Paris’e, Cidde’den Budapeşte’ye uluslararası alandan 60 önemli galeri katılacak. 16-18 Eylül tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarın koordinatörlüğünü Dyala Nusseibeh, artistik direktörlüğünü de Stephane Ackermann üstleniyor. Nusseibeh, “Dünyanın farklı yerlerinden evrensel sanat ürünlerini İstanbul’da sanatseverlerle buluşturacak fuarda, heyecan verici yeni işleri vitrine çıkaracak, nicelikten çok niteliğe odaklanacağız” diyor.

Türkiye , Ortadoğu ve ötesine odaklanan fuarla koleksiyonerlere, ‘uluslararası çağdaş sanata’ erişim imkanı oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Nusseibeh, evrensel sanat toplumunu bütünleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sergilenen sanatın yanı sıra fuarın kalitesini de yükseltmeyi istediklerini kaydeden Nusseibeh, şunları söyledi: “Büyük fuarlarla karşılaştırdığımızda daha az galeri katılıyor olabilir ama niteliği yüksek galeriler olacağı için ziyaretçiler fuarı daha rahat gezebilecek. Ziyaretçilerin, çok fazla yoğunlukta gösterilen sanata bakıp yorulmamasına önem veriyoruz. Art International İstanbul’u güzel bir an olarak hatırlamasını ve gelecekte yine gelmesini sağlamak istiyoruz. Bu durum hem sanatsal bakış hem de ziyaretçilerin beklentileri açısından çok önemli.”

İstanbul’un son dönem uluslararası sanat piyasasında en büyük değişim yaşayan şehir olduğunu belirten Nusseibeh, hızlı yaşanan bu değişimi başlatan çeşitli faktörler olduğuna dikkati çekti. Bunlar arasında İstanbul Bienali, sanat takipçileri, uluslararası sanat fuarlarını ziyaret eden koleksiyonerler, sayıları artan sanat galerileri ve müzayede evlerinin yer aldığını dile getiren Nusseibeh, “Katılımcı galerilerin bazılarının önemli modern eserleri olduğu halde fuarın ilk senesinde özellikle çağdaş sanata odaklanıyoruz ama bunun içinde çok çeşitli işler göreceksiniz. Batı Afrika’dan da, İskandinavya’dan da, Ortadoğu’dan da sanatçıların işleri biraraya gelecek ve İstanbul’da buluşacak” ifadesini kullandı.

Sanat dünyasının gözü istanbul’da

Fuarın artistik direktörü Stephane Ackermann da İstanbul’un, uluslararası sanat dünyasının gözlerini diktiği bir şehir olduğuna işaret ederek, “Dışardaki sanatçılar, koleksiyonerler ve sanat takipçilerini heyecanlandırıyor burası. Bizim amaçlarımızdan biri de bu heyecanı ayakta tutabilmek ve iletişimin kalıcılığında aracı olmak” diye konuştu.

Fuarın benzerlerinden en önemli farkının, uluslararası seçim komitesi olduğunu ifade eden Ackermann, Viyana’dan Ursula Krinzinger, İstanbul’dan Leyla Tara Suyabatmaz, Dubai’den Isabelle van den Eynde gibi isimlerin komitede görev aldığını vurguladı.

Türkiye’den 10 galeri katılıyor

Art International İstanbul’un Türkiye ayağında ise İstanbul’un güncel sanat dünyasının merkezi olmayı başarmış 10 galeri bulunuyor. Komitenin, galerinin uluslararası sergileri ve başarılarını dikkate alarak yaptıkları seçim sonucu Dirimart, Galerist, Galeri Mana, Pi Artworks, Rampa Gallery, x-ist, Galeri Zilberman, artSümer, Pilot Galeri ve Egeran Galleri fuardaki yerlerini alacak.

Galeriler “Modern ve Güncel”, “Özel Projeler” ve “Genç Galeriler” olmak üzere 3 kategori altında seyirciyle buluşacak. Art International İstanbul kapsamında ayrıca, dünyadan önemli koleksiyonerler ve sanat tacirleri davet edilecek ve VIP katılımcılara özel etkinlik ve geziler düzenlenecek.