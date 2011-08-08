T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SANALDA MOBİNG PSİKOLOJİYİ BOZUYOR ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 17:48

-SANALDA MOBİNG PSİKOLOJİYİ BOZUYOR ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Sanal ortamda bezdirinin (mobbing), kişinin psikolojisine kalıcı zarar verebildiği ortaya çıktı. Amerikan Psikiyatri Birliğinin yıllık konferansında açıklanan, Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmada, bezdiri kurbanı ne kadar genç ise zararın da o kadar ağır olduğu saptandı.  Sanal ortamda bezdiri mağdurlarının, gerçek hayatta aynı durumda olanlara nazaran daha ağır stres ve travma yaşadıklarını kaydeden uzmanlar, bunun sebebinin, sanal ortamdaki iletişimin 24 saat, 365 gün aralıksız sürmesi ve kurbanın sığınabileceği güvenli bir bölgenin bulunmaması olduğunu belirttiler.  Sanal ortamda bezdirinin sürekli stres, kabuslar, korku, yeme ve uyku bozukluğundan depresyona kadar ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade eden uzmanlar, sanal ortamda bezdiriyi uygulayanın tamamen gizli kalabildiğine işaret etti ve bu nedenle diğer bezdiri ortamlarına kıyasla sanal dünyadakinin kurbanda güvensizlik ve çaresizlik hissini artırdığını bildirdiler. Sürekli sanal bezdirinin özellikle gençlerin kişiliklerinde değişime bile neden olabildiğini belirten uzmanlar, bu gençlerin daha sık okulu bıraktığını ve kendine güven konusunda sorun yaşadığını kaydettiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24