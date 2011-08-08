-SANALDA MOBİNG PSİKOLOJİYİ BOZUYOR ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Sanal ortamda bezdirinin (mobbing), kişinin psikolojisine kalıcı zarar verebildiği ortaya çıktı. Amerikan Psikiyatri Birliğinin yıllık konferansında açıklanan, Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmada, bezdiri kurbanı ne kadar genç ise zararın da o kadar ağır olduğu saptandı. Sanal ortamda bezdiri mağdurlarının, gerçek hayatta aynı durumda olanlara nazaran daha ağır stres ve travma yaşadıklarını kaydeden uzmanlar, bunun sebebinin, sanal ortamdaki iletişimin 24 saat, 365 gün aralıksız sürmesi ve kurbanın sığınabileceği güvenli bir bölgenin bulunmaması olduğunu belirttiler. Sanal ortamda bezdirinin sürekli stres, kabuslar, korku, yeme ve uyku bozukluğundan depresyona kadar ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade eden uzmanlar, sanal ortamda bezdiriyi uygulayanın tamamen gizli kalabildiğine işaret etti ve bu nedenle diğer bezdiri ortamlarına kıyasla sanal dünyadakinin kurbanda güvensizlik ve çaresizlik hissini artırdığını bildirdiler. Sürekli sanal bezdirinin özellikle gençlerin kişiliklerinde değişime bile neden olabildiğini belirten uzmanlar, bu gençlerin daha sık okulu bıraktığını ve kendine güven konusunda sorun yaşadığını kaydettiler.