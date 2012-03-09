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Dünya

Sanal yıldızın konserine yüzbinler akın etti

Japonya'nın sevilen dijital yıldızını bir bilgisyar programı yönetiyor. Sesi de yine bir yazılım programının ürünü. Ancak bu gerçek, onun yüzbinlerce hayranını rahatsız etmiyor.

09 Mart 2012 18:16

 

T24 - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir pop yıldızı son 2 günde 4 konser verdi, konserlere toplam 10 bin kişi akın etti. Haberi ilginç kılan ise sahneye çıkanın bir insan değil, Hatsune Miku yani Japonya'nın ünlü dijital pop yıldızı olması.
 
Konser turlarına dünya çapında 3 yıldır devam eden Hatsune Miku bu kez memleketi Tokyo'da hayranlarıyla buluştu. Saatler süren konser ünlü Japon pop yıldızı yormadı. Zira Miku, insan değil, yalnızca bir hologram.
 
Japonya'nın sevilen dijital yıldızını bir bilgisyar programı yönetiyor. Sesi de yine bir yazılım programının ürünü. Ancak bu gerçek, onun yüzbinlerce hayranını rahatsız etmiyor.
 
Konser Hong Kong, Tayvan ve Şangay'daki sinema salonlarında da canlı olarak izlendi. Hatsune Mmiku'nun son 2 günde 10 bin satan konser biletleri yaklaşık 140 Türk lirasına alıcı buldu. Miku, daha önce Amerika Birleşik Devletleri’nde de konserler vermişti.

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