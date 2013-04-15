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Bilim / Teknoloji

Sanal üniversite açıldı

TÜBİTAK tarafından lise öğrencileri için, üniversite ortamını görmesi amacıyla sanal kampüs uygulaması başlatıldı

15 Nisan 2013 14:25

\TÜBiTAK tarafından lise öğrencileri için sanal üniversite kuruldu.

Öğrenciler, sanal olarak üniversite ortamını görüyor ve bu ortamda üniversiteye girebiliyor. Böylece öğrenciler üniversiteye gitmesi için teşvik ediliyor.

Lise öğrencilerine girişimcilik eğitimi verilmesi ve üniversite ortamını görmesi amacıyla sanal kampüs uygulaması başlatan TÜBİTAK program sayesinde öğrencilerin, derslere girebilmesine, üç boyutlu gezinti yapabilmesine, diğer kullanıcılarla sesli ve yazılı olarak iletişim kurabilmesine olanak sağlıyor.

Öğrencilerin hem eğlenip hem de eğitim aldıkları sanal kampüs uygulaması ile gerçek hayat 3 boyutlu sanal dünyaya benzetildi.

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