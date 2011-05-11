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Dünya

Sanal seks hizmeti sunanlara ömür boyu hapis

Ssanal seks hizmeti sunan iki İsveç vatandaşını ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Filipinler'de bir mahkeme, sanal seks hizmeti sunan iki İsveç vatandaşını ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, 31 ve 35 yaşlarındaki sanıkları internet ortamındaki müşterilerine, kamera önünde cinsel eylemlerde bulunmaktan ve bu kişilerle sohbet etmek için kadın sağlamaktan suçlu buldu. Yargıç, kararı açıklarken "Filipinli kadınlara yönelik bu saygısızlığın en büyük cezayı hakettiğini" söyledi. Mahkemeden bir yetkili, İsveçli sanıkların iki yıl önce, polisin bir ticari binaya yönelik baskını sırasında bilgisayar ekranları önünde 17 çıplak kadını bulması sonrası, tutuklandıklarını anlattı.

Üç Filipinler vatandaşı da İsveçli Bo Stefan Sederholm ve Emil Andreas Solemo'ya yardım etmek suçundan 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Bu kişilerin internette işletmenin kurulmasına ve ödeme sisteminin hazırlanmasına yardımcı oldukları ifade edildi. Polis, yakalanan Filipinli kadınlardan bazılarının 18 yaşın altında olduğunu ve kamera önünde sanal seks yapmaya zorlandıklarını bildirdi. Bu kadınlara ayda 15 bin peso, yani 350 ABD doları ödendiği belirtiliyor.

BBC Manila muhabiri Kate McGeown, ülkede zaten varolan seks ticaretinin, yoksulluğun aşırı boyutlarda olmasının ve nüfusun temel düzeyde İngilizce konuşabiliyor olmasının, bu işi yapmaya hazır pek çok genç kız bulunabilmesi anlamına geldiğini anlattı. Yetkililer, binlerce genç kız ve kadının, sanal seks evi olarak adlandırılan küçük apartman dairelerinde çalışıyor olabileceğini tahmin ediyor. Filipinler'de internette seks ve pornografi yasadışı. Filipinler yönetimi, bir süredir kadın ticareti yapan ya da sanal seks faaliyetlerini yönettiğinden şüphelenilen yabancı ülke vatandaşlarını hedef almış durumda.


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