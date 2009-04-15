‘Sanal para kazanma dönemi bitti’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kriz, bize sanal alemde para kazanma durumunun bittiğini gösterdi" dedi.



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nin (İTHİB) Genel Kurulu, Yenibosna Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



Genel kurulda konuşan Büyükekşi, tekstil sektörünün, Türkiye'nin yapı taşlarından biri ve ülkenin ihracat öncüsü olduğunu söyledi.



Büyükekşi, şu anki işsizlik rakamlarına bakıldığında, tekstil sektörünün birçok kişiye iş sağladığını ifade ederek, "Türkiye, tekstil ve konfeksiyonu gözden çıkarıyor mu?" sorusunun son derece gereksiz olduğunu söyledi.



Gelişmiş ülkelere bakıldığında Türkiye'nin tekstil sektöründe alacağı daha çok yol bulunduğunu belirten Büyükekşi, en büyük sıkıntının finansman olduğuna dikkati çekti.



Mehmet Büyükekşi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yaptıkları kredi çalışmaları çerçevesinde KOBİ başına 100 bin dolarlık kredinin 200 bin dolara çıkarıldığını, hali hazırdaki Kredi Garanti Fonu'nun da yükseltilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Son 7 yılda Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 321 ve ABD'ye olan ihracatın da yüzde 37 arttığına işaret eden Büyükekşi, "Görünmeyen bir el, Türkiye ile ABD arasındaki ihracat rakamlarını olumsuz etkiledi" dedi.



Büyükekşi, geçen 3 ayda AB'ye 9,9 milyar dolarlık, Afrika'ya da 2,4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, komşu ülkelere ihracatın olumlu gelişeceğini, özellikle de yeni pazarlarda çalışmaların sürdürülmesi halinde hedeflere ulaşılabileceğini kaydetti.



Reel sektöre yönelik çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Büyükekşi, "Kriz, bize sanal alemde para kazanma durumunun bittiğini gösterdi. Reel olmadan, hizmet olmadan birtakım sanal hareketlerle para kazanma dönemi bitti" şeklinde konuştu.



Açıklanan paketler



İTHİB Başkanı İsmail Gülle de pek çok sıkıntıyı gündeme getirmelerine karşın, bu konuda sektörü tatmin edici bir neticenin çıkmadığını, açıklanmış paketlerin içerisinde tekstil adına tek bir cümlenin bile geçmediğini savunarak, şunları söyledi:



"İlk defa bu kadar büyük boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Krizin getirdiği ortamda istihdam deposu olan tekstil sektörünün ne kadar önemli bir sosyal görev yerine getirdiğini hissediyorsunuzdur. Tekstil ihracatı yüzde 35 düşüş ile devam ediyor. Tabii bu ihracatın düşüşünün bir etkisi krizdir, ikincisi ise çok önemli bir pazarımız olan Rusya'daki gümrüklerdir.

Yıllarca kurun düşüklüğünden bahsettik. Zaman zaman karamsarlığa düştük. Ama bugün, bunu en yüksek makamlar, böyle bir şey olmadığını teyit etse de 5 tane ekonomik paket açıklandı. Yaklaşık 44 tane düzenleme yapıldı. Bunların içerisinde bir tek tekstille ilgili maddenin olmamasını da bu ülkeye bu kadar hizmet gösteren sektörün şanssızlığı olarak görüyoruz."

Talep yönünde de ciddi bir sıkıntı bulunduğunu dile getiren Gülle, krizin etkisiyle bütün pazarların kendilerini korumak için önlemler aldığını ve kendilerinin de koruma önlemlerini devam ettirdiğini ifade etti.



Bu arada, Genel Kurul'da açıklanan bütçede, İTHİB'in 2008 yılını 509 bin 803 liralık gelir fazlasıyla kapattığı bildirildi.

