Sanal oyunlara federasyon

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Kurulacak federasyonla gerek yerli gerekse yabancı lisansla çalıştırılacak bütün sanal oyun sistemlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı kontrolünde gelişeceğini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti: "Gençlerimizin beden ve ruh sağlığı açısından, sanal oyun sistemlerinin aynı zamanda eğitimlerine ve geleceklerine de katkı sağlaması için bu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir federasyon kurulmasına karar vermiş bulunuyoruz. Çünkü gerçekten üç boyutlu oyunlarda olsun, bilgisayar oyunlarında olsun, şiddet içeren, savaş çağrıları yapan, kan ve ölüm kokan görseller maalesef kullanılabilmektedir.""Önce Türk gençliğini, sonra dünya gençliğini korumak üzere Türkiye’de yeni bir model inşa edeceğimiz federasyonla birlikte bu modelin altyapısını sağlıklı bir şekilde, hukuk zemininde dizayn edeceğiz" diyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada ailelerimizle birlikte, okullarla birlikte, öğretmenlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Her şeyden evvel bu federasyonun yapısı içerisinde gençlerden oluşan çalışma grupları olacak. Bu oyunlarla en çok zaman geçiren, bilgisayar başında, playstation ve benzeri oyunlar başında en çok zaman geçiren gençlerimizin, bilgisayar başında geçirdikleri zamanı onlarla birlikte değerlendireceğiz. Oyunların içeriğine onlarla birlikte gireceğiz.Sanal alemdeki oyunların gençlerimizin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için son derece sağlıklı, koordineli, gençlerin ailelerini işin içine katan, emredici olmayan, buyurgan olmayan, yasaklayıcı olmayan ama eğitici ve yönlendirici, birlikte hareket etmeyi hedefleyen bir anlayışla gençlerimizi kuşatacağız."