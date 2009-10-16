'Sanal ortamda tanıtım, firmaların başarısını artırır'

İllerin sanayi ve ticaret odası başkanları,sanal ortamda firmasını tanıtan işletmelerin başarıyı yakalayacağına dikkat çektiler.

Referans gazetesinin abonelerine özel hazırladığı web paketi, illerin sanayi ve ticaret odaları başkanlarından tam not aldı. Üyelerinin büyük çoğunluğunun web site ihtiyacı duyduğunu belirten oda başkanları, Referans'ın başlattığı bu çalışmanın birçok kuruluşa örnek teşkil edeceği ve web sitesi olan işletme sayısını artıracağı görüşünde.





İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye ayak uydurulamadığı takdirde birçok işletmenin işinden olabileceğini ya da kapasitelerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti. "Türk Ticaret Kanunu mecbur tutmasa dahi her işletmenin bir web sitesi olmalı" diyen Demirtaş, sanal ortamda firmasını ve ürünlerini tanıtan işletmelerin başarılı olabileceğine dikkat çekti. Sanal ortamda birçok işletmenin ürünlerini teşhir edip hızlı satış yapabileceğini vurgulayan Demirtaş, "Sanal ortamda fuar standı dahi düzenlenebilir. Tüketiciye bir tık mesafe uzaklıkta olmak bir işletmeye çok fayda sağlayabilir. Referans gazetesinin bu faydayı görüp de Türk iş dünyasına bu imkânı vermesi gerçekten çok önemli. Bu imkânların sonucunda ölçülemeyecek faydalar ortaya çıkabilir" diye konuştu. İzmir Ticaret Odası'nda 70 bine yakın üyelerinin bulunduğunu da açıklayan Demirtaş, yalnızca 15 bine yakın üyelerinin web sitesi bulunduğuna dikkat çekerek, sanal ortamın gerekliliğine yönelik önerileri sunacaklarını kaydetti.

KOBİ'ler için web sitesi şart





Web site ihtiyacının günümüz ticaret koşullarında kaçınılmaz olduğunu belirten Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, üye firmalarının web site kullanımına ayak uydurmakta zorlandıklarını söyledi. Babadan kalma usullerle ticaretlerine devam eden birçok şirket bulunduğunu söyleyen Karakuş, bu işletmelerin web site kullanabilir hale gelmelerinin uzun zaman alacağına dikkat çekti. Turizm işletmelerini genel düşüncesinin dışında tuttuğunu belirten Karakuş, "Turizm sektöründe web sitesi olmayan kuruluş yok. Birçok otel tesislerini uluslararası pazarladığı için internet sitesini kullanıyor. Kurumsallaşmış firmaların bu konuda bir sıkıntısı yok" diye konuştu. Karakuş, Referans gazetesinin uygulamasını oda olarak desteklediklerini de belirtti.



