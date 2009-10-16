'Sanal ortamda tanıtım, firmaların başarısını artırır'

İllerin sanayi ve ticaret odası başkanları,sanal ortamda firmasını tanıtan işletmelerin başarıyı yakalayacağına dikkat çektiler.
Referans
gazetesinin abonelerine özel hazırladığı web paketi, illerin sanayi ve
ticaret odaları başkanlarından tam not aldı. Üyelerinin büyük
çoğunluğunun web site ihtiyacı duyduğunu belirten oda başkanları,
Referans'ın başlattığı bu çalışmanın birçok kuruluşa örnek teşkil
edeceği ve web sitesi olan işletme sayısını artıracağı görüşünde.
İzmir
Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, içinde bulunduğumuz bilgi çağında
teknolojiye ayak uydurulamadığı takdirde birçok işletmenin işinden
olabileceğini ya da kapasitelerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.
"Türk Ticaret Kanunu mecbur tutmasa dahi her işletmenin bir web sitesi
olmalı" diyen Demirtaş, sanal ortamda firmasını ve ürünlerini tanıtan
işletmelerin başarılı olabileceğine dikkat çekti. Sanal ortamda birçok
işletmenin ürünlerini teşhir edip hızlı satış yapabileceğini vurgulayan
Demirtaş, "Sanal ortamda fuar standı dahi düzenlenebilir. Tüketiciye
bir tık mesafe uzaklıkta olmak bir işletmeye çok fayda sağlayabilir.
Referans gazetesinin bu faydayı görüp de Türk iş dünyasına bu imkânı
vermesi gerçekten çok önemli. Bu imkânların sonucunda ölçülemeyecek
faydalar ortaya çıkabilir" diye konuştu. İzmir Ticaret Odası'nda 70
bine yakın üyelerinin bulunduğunu da açıklayan Demirtaş, yalnızca 15
bine yakın üyelerinin web sitesi bulunduğuna dikkat çekerek, sanal
ortamın gerekliliğine yönelik önerileri sunacaklarını kaydetti.
KOBİ'ler için web sitesi şart
Web
site ihtiyacının günümüz ticaret koşullarında kaçınılmaz olduğunu
belirten Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, üye
firmalarının web site kullanımına ayak uydurmakta zorlandıklarını
söyledi. Babadan kalma usullerle ticaretlerine devam eden birçok şirket
bulunduğunu söyleyen Karakuş, bu işletmelerin web site kullanabilir
hale gelmelerinin uzun zaman alacağına dikkat çekti. Turizm
işletmelerini genel düşüncesinin dışında tuttuğunu belirten Karakuş,
"Turizm sektöründe web sitesi olmayan kuruluş yok. Birçok otel
tesislerini uluslararası pazarladığı için internet sitesini kullanıyor.
Kurumsallaşmış firmaların bu konuda bir sıkıntısı yok" diye konuştu.
Karakuş, Referans gazetesinin uygulamasını oda olarak desteklediklerini
de belirtti.
Türk
Ticaret Kanunu'nun işletmelere yönelik web sitelerini zorunlu kılacak
olmasını çok doğru bir yaptırım olarak açıklayan Balıkesir Sanayi Odası
Başkanı Ahmet Kula ise kanunun henüz Meclis'ten geçmediğini söyleyerek,
"Uygulamanın bir önce yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi. Herhangi
bir işletmenin web sitesi bulunmasının gerekli olduğunu ve bu konuda
üyelerine de destek vereceklerini söyleyen Kula, işletmelerin
kendilerini tanıtmasının en faydalı yolunun sanal ortam olacağını
kaydetti. Kula, özellikle KOBİ'lerin büyümelerini sürdürmek için
kişisel site kullanmaları gerektiğini ifade etti. Kula, "KOBİ ve üst
düzeydeki firmaların web sitesi olmazsa olmaz hale geldi. Referans
gazetesinin gerçekleştirdiği web paketi çalışması da web sitesi bulunan
işletme sayısını artıracak" dedi.
Ekrem Demirtaş:
Firma tüketiciye bir tık mesafede
Tüketiciye
bir 'tık' mesafe uzaklıkta olmak bir işletmeye çok fayda sağlayabilir.
Referans gazetesinin bu faydayı görüp Türk iş dünyasına bu imkânı
vermesi gerçekten çok önemli.
Bülent Karakuş:
Babadan kalma usulle ticaret
Web
site ihtiyacı günümüz ticaret koşullarında kaçınılmaz. Üye firmalarımız
web site kullanımına ayak uydurmakta zorlanıyor. Babadan kalma
usullerle ticaretlerine devam eden birçok şirket bulunuyor.
Ahmet Kula:
Web sitesi zorunluluğu doğru
Türk
Ticaret Kanunu'nun işletmelere yönelik web sitelerini zorunlu kılacak
olması çok doğru. İşletmelerin web sitesi kullanması mutlaka gerekli.
Bu konuda üyelerimize de destek vereceğiz.