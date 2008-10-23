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Bilim / Teknoloji

Sanal öldürmeye 5 yıl hapis istemi

Japonya'da bir kadın, "Maple Story" adlı sanal oyundaki hırsı yüzünden 5 yıl hapisle karşı karşıya.

23 Ekim 2008 03:00

Japonya'da bir kadın, "Maple Story" adlı sanal oyundaki hırsı yüzünden tutuklandı. Polisin verdiği bilgiye göre, kimliği açıklanmayan kadın, oyundaki sanal kocasının kendisini haber vermeden boşamasına çok sinirlendi. Kadın, 43 yaşındaki sanal piyano öğretmeni olan sanal kocasının gerçek hayattaki kimliğini öğrenip, şifresini kırdı ve sanal ortamda kocasını öldürdü.

Gerçek hayatta 33 yaşında bir ofis memuru olan sanal koca, mutlu bir şekilde evlendiği sanal karısının oyundaki kişiliğini öldürdüğünü fark edince şikayette bulundu.
Polis, olayın ortaya çıkmasından sonra kadını "başkasının bilgisayarına izinsiz girmek ve elektronik bilgilerle oynamak suçundan" tutukladı. Kadının, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis ya da 5 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Kadının polise verdiği ifadesinde, "Tek kelime etmeden beni boşadı. Bu beni çok sinirlendirdi" dediği kaydedildi.

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