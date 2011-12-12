Sanal kahramanı soyuldu

T24-

IP adresinden bulunacak



Çıplak bebek gibiyim



Hürnriyet'in haberine göre, Bursa’da 2 çocuk annesi Naz Çetin (30), internet üzerinden 4 yıldan bu yana oynadığı ‘Metin 2’ adlı strateji oyununda kendisine, ‘Lara Croft’, ‘Mitix’ ve ‘Cekuud’ karakterleri oluşturdu. Naz Çetin, bu karakterlerle oyunun 9’uncu seviyesine kadar yükseldi. Çetin, tüm kullanıcıların karakterine donanım olarak eklemek için çaba sarf ettikleri ‘çelik zırh, çift el, dolunay kılıcı, vücut yansıtma, cennet gözü kolye, bıçak, sersemletme, altın bilezik, delici ve büyü savunma’ya sahip oldu. Naz Çetin, geçen hafta oyununu açtığında karakterinin üzerinde bulunan bu donanımların, oyununun şifresi kırılarak kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını gördü. Sinir krizi geçirip bayılan Naz Çetin’i, aynı oyunu oynayan eşi Ümit Çetin uyandırıp teselli etti.Naz Çetin, Cumhuriyet Savcılığı’na giderek karakterlerinin üzerinde bulunan, yasak olmasına rağmen internet üzerinden satılan ve fanatikleri tarafından 6 bin TL’ye kadar paralar verilip alınan donanımları çalan kişinin bulunması için başvurdu. İncelemeye alınan bilgisayar üzerinden IP adresi tespit edilerek hırsızın kim olduğu belirlenmeye çalışılıyor.Oyundaki karakterlerinin donanımları çalındıktan sonra kendisini ‘çıplak bir bebek’ gibi hissettiğini anlatan Naz Çetin, arkadaşlarının verdiği emanet karakterlerle oyunu oynamaya devam edebildiğini söyledi.