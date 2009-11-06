'Sanal Bedenler'in kimlik savaşı

Sıra dışı kurgularıyla dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Ali Alışır’ın eserleri Ekavart Gallery’de sanatsevelerle buluşuyor.
Küratörlüğünü Tuba Kocakaya’nın yaptığı “Sanal Bedenler”adlı sergi; Simgesel transseksüele dönüşmüş 'Sade'liğini yitirmiş gerçek üstü bedenlerin ve yeni kimliğini bekleyen kaybolmuş ruhların 'Yek' olma savaşını konu alıyor.
Alışır, çalışmalarında erkek ve kadın bedenlerinin genelleştirilimiş kimliklerine göre konumlarını kendi bakış açısından eleştiriyor.
Alışır toplumsal bir kırılmayı ele aldığı 'Sanal Bedenler' çalışmalarında insan bedeninin medya araçları ile programlanan, dağıtılan ve yayılan bir olaya dönüşmesini sorguluyor ve cinsel kimliklerin genetik simülasyonunu, klonlanmasını teknolojik yönüyle eleştiriyor.
Sergi 30 Kasım'a kadar Ekavart Gallery’de ziyaret edilebilir.