Sanal bebek büyütürken bebeklerini öldürdüler

T24-

Güney Kore'de bir çift, internet üzerinden oyun oynarken bebeklerini açlıktan öldürdükleri suçlamasıyla mahkeme önüne çıktı.



Savcılar bebeğin günde yalnızca bir kere beslendiğini ve çift oyun oynamak üzere internet kafelere giderken saatlerce yalnız kaldığını söylüyor.



İddianameye göre Güney Koreli çiftin kendi kızlarını ihmal ederken oynadıkları oyunun hedefi, sanal bir kız çocuğunu yetiştirmek.



41 yaşındaki adam ile 25 yaşındaki eşi geçen ay, kızlarının ölümünü polise bildirdikten beş ay sonra tutuklanmıştı.



O dönemde bir polis yetkilisi yerel Yonhap haber ajansına çiftin "normal bir hayat yaşama isteklerini kaybettiğini" söylemişti.





Bu yetkiliye göre çift, gerçek hayattan kaçmak için internete sığınıyordu.



Bağımlı hale geldikleri oyunsa, ülkede hayli popüler bir RPG -- ya da rol yapma oyunu -- olan Prius Online.



Bu oyunun katılımcıları, Anima adlı küçük bir sanal kıza hafızasını kazanması ve duygusal açıdan gelişmesi için yardım ediyor.



Ölen bebek üzerinde yapılan otopsi, uzun süredir kötü beslendiğini ortaya koydu.

Mahkemenin 16 Nisan'da sonuçlanması bekleniyor.