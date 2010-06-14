T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Güney Kore ziyaretinde internet medyasına da özel ilgi gösterdi, internet haber yöneticilerini de Kore'ye götürdü. Gül uçakta, "Sanal alemin epeydir içindeyim" dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün internet dünyası ile ilgili görüşlerini CNN TÜRK Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan aktardı...



Cumhurbaşkanı Gül, gazeteci örgütleriyle yaptığı görüşmelerde internetin gazeteler ve televizyonlarla rekabetinin gündeme geldiğinden bahsetti.



Kendisinin de bu dünyadan uzakta durmadığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Twitter vasıtasıyla gelen sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Yanıtlarımın siyasi içerikli olmamasına, siyasetle ilgili mesajları internet üzerinden vermemeye özen gösteriyorum" dedi.



Gül uçakta, Dışişleri Bakanı'yken oluşturduğu bir web sayfası olduğunu hatırlattı ve "Fırsat buldukça bu web sayfasına bakardım. Hiç unutmam... Birgün bir izleyici, 'Ben bu mesajı size ellerimle yazmıyorum' diye mesaj gönderdi... İlgimi çekti, ben de onunla ilgilendim. Ayak parmaklarını kullanıyormuş ve internet hızlı olsun istiyormuş. Ben de devreye girip validen yardım istedim, sorun çözüldü" diye konuştu.



Gül, şimdi de twitter'dan gelen mesajlara bazen kendisinin bazen de ekibinin baktığını ve ilgilendiklerini belirtti.



Sosyal paylaşım sitelerinin teknolojinin ilerlemesiyle ve zamanın ve toplumun değişmesiyle bir ihtiyaca cavap verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, "Geçmişte insanların zamanı vardı, birbirlerine gider sohbet ederlerdi. Şimdi insanların az vakti var. Sosyal paylaşım siteleri bu ihtiyaca cevap veriyor" ifadelerini kullandı.



"Gazeteler bir gün önce sitelerde yer alan haberi yayımlıyor"



Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, "Artık gazetecilik kendini sorgulamalı. İnternette o günün haberleri yer alırken gazeteler bir gün önce sitelerde yer alan bazı haberleri yayımlıyor" dedi.







