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Bilim / Teknoloji

Sanal alem Madrid’de buluşuyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de, internetin 20. yılı dolayısıyla Dünya İnternet Kongresi düzenleniyor.

20 Nisan 2009 03:00

İspanya'nın başkenti Madrid'de, internetin 20. yılı dolayısıyla Dünya İnternet Kongresi düzenleniyor.

Madrid'deki Kongre Sarayı'nda düzenlenen kongreye binden fazla bilim adamı, uzman ve şirket temsilcisinin katılması bekleniyor.

Kongreyi düzenleyen IW3C2 şirketinin açıklamasında, "Cenevre yakınlarında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) tam 20 yıl önce internetin doğmasından sonra, Madrid 18. Uluslararası İnternet Kongresi'yle dünyanın başkenti oldu" denildi.

İngiliz bilim adamı Tim Berners-Lee 1989'da geliştirdiği "HTML" işaretleme tekniğini "ağ"ın hizmetine sunmuş ve CERN, Ağustos 1991'de Cenevre'deki bir fizik laboratuvarında world wide web projesini başlatmıştı.

IW3C2 şirketinin açıklamasında, kongrenin, "ağ ile ilgili araştırmalar konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve bu konudaki en uç fikirlerin gündeme getirilmesi" amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kongrenin Cuma günü sona ereceği ve internetin eş mucitlerinden Tim Berners-Lee de, ağın yapımına büyük katkıda bulunan Amerikalı Vinton Cerf'in Çarşamba günü bir panele katılacağı kaydedildi.

Kongrede, interaktif televizyon, cep telefonu uygulamaları ve ağ ile geleneksel medya arasındaki rekabet gibi konular ele alınacak. Geçen yıl Çin'de düzenlenen kongre, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek.

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