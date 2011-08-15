-Sana'da bin aileye gıda paketi dağıtıldı SANA (A.A) - 15.08.2011 - Kimse Yok Mu Derneği, aylardır siyasi çalkantılarla sarsılan Yemen'in başkenti Sana'da bin aileye gıda paketi dağıttı. Derneğin gönüllülerinden işadamı Mehmet Erkan, 11 noktada kuru gıda, şeker, un, hurma ve konserveden oluşan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi. Erkan, Sana'nın yoksul mahallelerinde yapılan dağıtımda yaklaşık 28 tonluk gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ve toplamda 40 bin dolarlık yardım yapıldığını belirtti. Yardımların dağıtıldığı mahallelerde yaşanan yoksulluğa değinen Erkan, ''Yemen'e gelmeden önce böylesi bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Yapılan yardımların gerekli, ama yetersiz olduğunu anladık'' dedi ve Türk halkının Yemen'e daha fazla yardım eli uzatmasını istedi. Yemen'de Ocak ayı sonlarında başlayan ve geçen 7 aylık sürede herhangi bir sonuca ulaşmayan halk ayaklanması, yüzde 40'ı günde 2 dolara geçinen halkı vurmaya devam ediyor. Alım gücü günden güne azalan yoksul kesim, ülke genelinde devam eden siyasi krizin son bulmasını bekliyor. Başkanlık Sarayına yapılan bombalı saldırıda yaralanan ve tedavisi Suudi Arabistan'da devam eden Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in geçiş süreci için tekrar Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) barış planının devreye sokulabileceği yönünde açıklama yapması ülke siyasetinin düştüğü krizin çözümünde ''yeşil ışık'' olarak yorumlanırken, sürecin nasıl işleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.