-SANA'DA "REJİMİN DÜŞÜŞÜ" KUTLANIYOR ADEN/SANA (A.A) - 05.06.2011 - Yemen'in güneyinde dün akşam iki pusuda 9 askerin öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirildi. Askeri kaynakların verdiği bilgiye göre, önce Aden'den yola çıkan bir askeri konvoy Zincibar yakınında El Kaide militanı oldukları sanılan kişilerce pusuya düşürüldü, 6 asker öldürüldü. Yakındaki bir bölgede düzenlenen saldırıda da 3 asker öldürüldü, 36'sı yaralandı. El Kaide'nin etkin olduğu bu bölgede 29 Mayıs'tan bu yana öldürülen asker ve sivil sayısının 50'yi bulduğu belirtildi. -SANA'DA KUTLAMA- Bu arada, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in tedavi için Suudi Arabistan'a gitmesi, başkent Sana'da "rejim düşüşü" olarak kutlanıyor. Başkentte aylardır süren gösterilerin merkezi olan Sana Üniversitesi meydanındaki kalabalık, "Bugün yeni bir Yemen doğdu" ve "Bitti, rejim düştü" gibi sloganlar atıyor. Sana'da dün gece duyulan silah seslerinin ardından bu sabah durumun sakin olduğu bildirildi. Başkentte çarşamba günü başlayan ve cuma günü zirveye çıkan çatışmalarda bir roketin Başkanlık Sarayı'nın camisine isabet etmesi sonucu Devlet Başkanı Salih yaralanmıştı. Suudi Arabistan'a ait bir tıbbi nakil uçağıyla dün gece Riyad'a götürülen Salih'e Devlet Başkan Yardımcısı Abdrabbu Mansur Hadi'nin vekalet edeceği açıklanmıştı.