‘Sana silah verdim, bizi bu hallere düşürdün’

T24

Tutuklama talebi



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birinci ''Ergenekon'' davasının bugünkü duruşmasında sanık Kenan Özay çapraz sorgusu sırasında Selçuk Özkan'ın ile görüşmesinin ardından Glock marka silahları alıp kendisine verdiğini anlattı.Duruşmada daha sonra sanık Selçuk Özkan'ın çapraz sorgusu yapıldı.Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan söz alarak, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın, ''Kendisinin Sedat Şahin'in avukatlığını yapacağı, yanındaki korumaları için silah istediği'' şeklindeki beyanlarını anımsatarak, Özkan'ın bunu kimden duyduğunu sordu.Özkan da kendisinden silah isteyen Aykut Metin Şükre'nin söylediğini belirtti.Şükre ise kendisinin böyle bir şey söylemediğini dile getirerek, ''Ben silahları götürdüğüm Arslan'ın, bana böyle bir şey söylediğini söylemedim. Arslan'ın belinde silah görünce 'silah taşımaya başlamışsın' dedim. Bana ruhsatlı silahı olduğunu söyledi. 'Silah lazım' dedi. Ama neden silah istediğini söylemedi'' diye konuştu.Alparslan Arslan da, ''Hayatımın hiç bir döneminde Sedat Şahin ile tanışmadım. Şahin'in avukatlığını alacağım diye bir şey yok'' dedi.Şükre'den silah almadığını söyleyen Arslan, Şükre'nin yüzüne bakarak, silahları kendisinden alıp almadığını söylemesini istedi.Arslan'a doğru bakan Şükre de, ''Ben sana silah verdim. Keşke vermeseydim. Bizi bu hallere düşürdün'' deyince Arslan, Şükre'den silah almadığını tekrarladı.Bunun üzerine savcı Mehmet Ali Pekgüzel araya girerek, Arslan'ın Danıştay saldırısında kullandığı silahları kimden aldığını söylemesini istedi.Alparslan Arslan ise ''Kimseden almadım. Danıştay cinayetiyle alakam yok'' diye yanıt verdi.Duruşmada görüşünü açıklayan Savcı Pekgüzel, kolluk aşama tutanağı, bilirkişi raporları, çelişkili ifadeler, ifadelerini değiştirerek delil karartma ya da yok etme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan ve Erkan Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verilmesini istedi.