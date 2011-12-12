T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Sana silah verdim, bizi bu hallere düşürdün’

“Ergenekon'' sanığı Aykut Metin Şükre, Danıştay’a saldırıda bulunan Alparslan Arslan’a silahı kendisinin

12 Aralık 2011 02:00

T24 - “Ergenekon'' sanığı Aykut Metin Şükre, Danıştay’a saldırıda bulunan Alparslan Arslan’a silahı kendisinin verdiğini söyledi. Arslan’ın reddetmesi üzerine Şükre, “Keşke sana silah vermeseydim, bizi bu hallere düşürdün” dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birinci ''Ergenekon'' davasının bugünkü duruşmasında sanık Kenan Özay çapraz sorgusu sırasında Selçuk Özkan'ın ile görüşmesinin ardından Glock marka silahları alıp kendisine verdiğini anlattı. 


Duruşmada daha sonra sanık Selçuk Özkan'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan söz alarak, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın, ''Kendisinin Sedat Şahin'in avukatlığını yapacağı, yanındaki korumaları için silah istediği'' şeklindeki beyanlarını anımsatarak, Özkan'ın bunu kimden duyduğunu sordu.

Özkan da kendisinden silah isteyen Aykut Metin Şükre'nin söylediğini belirtti.

Şükre ise kendisinin böyle bir şey söylemediğini dile getirerek, ''Ben silahları götürdüğüm Arslan'ın, bana böyle bir şey söylediğini söylemedim. Arslan'ın belinde silah görünce 'silah taşımaya başlamışsın' dedim. Bana ruhsatlı silahı olduğunu söyledi. 'Silah lazım' dedi. Ama neden silah istediğini söylemedi'' diye konuştu.

Alparslan Arslan da, ''Hayatımın hiç bir döneminde Sedat Şahin ile tanışmadım. Şahin'in avukatlığını alacağım diye bir şey yok'' dedi.

Şükre'den silah almadığını söyleyen Arslan, Şükre'nin yüzüne bakarak, silahları kendisinden alıp almadığını söylemesini istedi.

Arslan'a doğru bakan Şükre de, ''Ben sana silah verdim. Keşke vermeseydim. Bizi bu hallere düşürdün'' deyince Arslan, Şükre'den silah almadığını tekrarladı.

Bunun üzerine savcı Mehmet Ali Pekgüzel araya girerek, Arslan'ın Danıştay saldırısında kullandığı silahları kimden aldığını söylemesini istedi.

Alparslan Arslan ise ''Kimseden almadım. Danıştay cinayetiyle alakam yok'' diye yanıt verdi.


Tutuklama talebi

Duruşmada görüşünü açıklayan Savcı Pekgüzel, kolluk aşama tutanağı, bilirkişi raporları, çelişkili ifadeler, ifadelerini değiştirerek delil karartma ya da yok etme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan ve Erkan Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verilmesini istedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24