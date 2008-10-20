T24 LogoT24 Logo
Spor

San Siro'da samba

San Siro'da Sampdoria'yı ağırlayan Milan, rakibini Ronaldinho'nun iki ve Inzahgi'nin golleriyle 3-0 yendi.

20 Ekim 2008 03:00

 San Siro'da Sampdoria'yı ağırlayan Milan, rakibini Ronaldinho'nun iki ve Inzahgi'nin golleriyle 3-0 yendi.



Maça iki ekipte hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk 10 dakikada en net pozisyonu Sampdoria buldu. Ancak Abbiati gole izin vermedi. Daha sonra Milan'ın üstünlüğüyle, fakat ağır tempoda devam eden karşılaşmada Milan Ronaldinho'nun duvar paslarıyla hazırladığı pozisyonlarla etkili oldu. Ancak kırmızı siyahlı ekip istediği üğretkenliği sağlayamadığı ilk yarıda gol bulamadu ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda ise Kaka'nın oyuna girmesiyle birlikte sahada bambaşka bir Milan vardı. Özellikle vatandaşı Ronaldinho ile çok iyi anlaşan oyuncu maçın seyrini çok değiştirdi. Milan'ın ceza sahasında çektiği şutu rakibin eliyle kesmesi sonucu kazandığı penaltı gol olurken, Sampdoria'da 10 kişi kaldı ve Milan bir anda zorlanabileceği bir maçı kopardı. Daha sonra Kaka ve Ronaldinho'nun güzel hareketlerle getirdiği topu Ronaldinho ağlara gönderdi ve hem takımının hemde kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Maça son noktayı ise oyuna son dakikalarda girmesine rağmen yakaladığı pozisyonu affetmeyen kurt forvet Inzaghi koydu ve Milan Sampdoria'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24