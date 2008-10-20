San Siro'da samba

San Siro'da Sampdoria'yı ağırlayan Milan, rakibini Ronaldinho'nun iki ve Inzahgi'nin golleriyle 3-0 yendi.







Maça iki ekipte hızlı başladı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk 10 dakikada en net pozisyonu Sampdoria buldu. Ancak Abbiati gole izin vermedi. Daha sonra Milan'ın üstünlüğüyle, fakat ağır tempoda devam eden karşılaşmada Milan Ronaldinho'nun duvar paslarıyla hazırladığı pozisyonlarla etkili oldu. Ancak kırmızı siyahlı ekip istediği üğretkenliği sağlayamadığı ilk yarıda gol bulamadu ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.



İkinci yarıda ise Kaka'nın oyuna girmesiyle birlikte sahada bambaşka bir Milan vardı. Özellikle vatandaşı Ronaldinho ile çok iyi anlaşan oyuncu maçın seyrini çok değiştirdi. Milan'ın ceza sahasında çektiği şutu rakibin eliyle kesmesi sonucu kazandığı penaltı gol olurken, Sampdoria'da 10 kişi kaldı ve Milan bir anda zorlanabileceği bir maçı kopardı. Daha sonra Kaka ve Ronaldinho'nun güzel hareketlerle getirdiği topu Ronaldinho ağlara gönderdi ve hem takımının hemde kendisinin ikinci golünü kaydetti.



Maça son noktayı ise oyuna son dakikalarda girmesine rağmen yakaladığı pozisyonu affetmeyen kurt forvet Inzaghi koydu ve Milan Sampdoria'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.



