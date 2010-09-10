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Dünya

SAN FRANCISCO'DAKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ SAN FRANCISCO (A.A)

10 Eylül 2010 12:37

-SAN FRANCISCO'DAKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ SAN FRANCISCO (A.A) - 10.09.2010 - ABD'nin San Francisco kentindeki havaalanı yakınında meydan gelen şiddetli patlamada 1 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel yetkililer ve görgü tanıkları, patlamanın ardından 30 kadar kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamanın, havaalanı yakınlarındaki San Bruno mahallesinde, yeraltına döşenmiş uzun doğalgaz boru hattında meydana geldiği sanılıyor. Yetkililerin, mahalle sakinlerini acilen tahliye ettiği belirtilirken, yaralıların yakınlardaki hastanelere götürüldüğü ifade edildi. Patlamanın ardından geçen saatlere rağmen alevlerin hala söndürülemediği, yüzlerce itfaiyecinin yangınla mücadelesinin devam ettiği de kaydedildi. Görgü tanığı Tina Dialoia, alçaktan uçan bir uçağın sesine benzer bir ses duyduğunu, ardından evin sallanmaya başladığını anlattı. Patlama sırasında bebeği ile evinde olduğunu belirten Tina Dialoia, "Daha sonra bir başka patlama oldu. Evden çıktım, gökten birşeyler düşüyordu" ifadesini kullandı.

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