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Dünya

SAN FRANCISCO'DA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ SAN FRANCISCO (A.A)

10 Eylül 2010 18:49

-SAN FRANCISCO'DA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ SAN FRANCISCO (A.A) - 10.09.2010 - ABD'nin San Francisco kenti yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yerel medyanın bildirdiğine göre, itfaiye yetkilileri, San Bruno kentinde doğalgaz boru hattında meydana gelen büyük patlamanın 6 kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, patlamanın şiddeti ve etkilediği yerleri hesaba katınca ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydettiler. Patlamadan etkilenen semtte 100'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, 170 kadar konutun tahrip olduğunu veya hasar gördüğünü bildiren yetkililer, patlamadan 9 saat sonra hala yangınların sürdüğünü belirttiler. California eyaleti Vali Yardımcısı Abel Maldonado, San Francisco havaalanına 3 km mesafedeki San Bruno kentinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

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