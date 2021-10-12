San Diego'da küçük uçak yerleşim yerine düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin San Diego şehrinde bir küçük uçak, bir lise yakınlarında düştü. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Birden fazla evin de zarar gördüğü belirtildi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, San Diego’da bir lise yakınına düşen küçük uçak, iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken en az iki ev de yıkıldı.

NBC’nin aktardığına göre, Arizona’ya doğru yolda olan küçük uçak, yaşanan arıza nedeniyle düştü.

Uçağın düşmesiyle bölgedeki araçlarda da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını evlere yönelmeden söndürdü.