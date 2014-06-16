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Spor

San Antonio NBA şampiyonu

Miami Heat'i sahasında 104-87 mağlup eden San Antonio, NBA 2014'de şampiyonluğa uzanan takım oldu

16 Haziran 2014 11:05

NBA'de Final Serisi'nin 5. maçında San Antonio Spurs şampiyonluğunu ilan etti ve geçen seneden kalan hesabını kapattı. Miami Heat'i sahasında 104-87 mağlup eden San Antonio, seride durumu 4-1 yaptı ve geçen sene rakibine kaptırdığı şampiyonluğu bu kez elde etti.

Maça çok iyi başlayan LeBron James önderliğindeki Miami Heat, ilk çeyrekte bir ara farkı çift hanelere çıkarmasına rağmen periyodun sonunda bu farkı koruyamadı. Ancak son şampiyon yine de ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.

İkinci periyotta ev sahibi San Antonio Spurs, Kawhi Leonard'ın sayılarıyla dengeyi kurdu. Devrenin son bölümünde ise sahneye Arjantinli Manu Ginobili çıktı. Onun üst üste sayılarıyla San Antonio, Miami karşısında devre arasına 47-40 önde girdi.

Üçüncü periyotta takımlar uzun süre sayı üretmekte zorlanırken, yine rüzgar ev sahibinden yana esti. Patty Mills'ın üçlükleriyle farkı giderek açan San Antonio Spurs, LeBron James'in tüm çabasına rağmen son çeyreğe 77-58 üstünlükle girdi.

Son çeyreğin başında Miami, LeBron'un sayılarıyla umutlansa da hücumda ritmini bulan Batı şampiyonu San Antonio, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve 104-87'lik skorla sahadan galip ayrılarak, NBA'de şampiyonluğa ulaştı.

 

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