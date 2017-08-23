Samuel Eto'o'ya İspanya'dan talip

İspanya La Liga ekiplerinden Girona'nın, Antalyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o'ya talip olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Girona, 36 yaşındaki Eto'o'yu kadrosuna katmak istiyor.

Cadena Ser radyosu, 36 yaşındaki yıldızın Girona'ya transfer olacağını iddia etti.

Haberde daha önce La Liga'da Mallorca ve Barcelona'da kariyerinin en iyi yıllarını yaşayan Kamerunlu yıldızın Manchester City'nin sahiplerinin satın aldığı Girona'ya gidişinin olası olduğunu yazdı.

La Liga'nın yeni ekibinin transferin olabilirliği için temaslara başladığı öğrenildi.