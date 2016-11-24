Samuel Eto'o'ya 10 yıl hapis istemi

Samuel Eto'o'ya Barcelona'da forma giydiği dönemde vergi kaçırmak suçlamasındahn dava açıldı.



Barcelona’da forma giydiği dönemde vergi kaçırdığı iddia edilen dünya yıldızı futbolcu Samuel Eto’o’nun 10 yıl hapsi istendi.

İspanyol El Pais Gazetesi’nin haberine göre, Eto’o’nun 2006 ve 2009 yılları arasında forma giydiği Barcelona’da 3.5 milyon Euro civarında vergi borcu olduğu belirtildi.



Şu anda Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da forma giyen yıldız futbolcuya 10 yıllık hapis isteminin yanı sıra 14 milyon Euro tazminat istemiyle dava açıldığı ifade edildi.