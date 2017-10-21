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Samsun'un 2032 yılına kadar olan ulaşım ağı yeniden hesaplanıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda 2032 yılına kadarki planlamayı şekillendireceği 'Samsun Ulaşım Ana Planı'nı güncelleme çalışmaları için sahaya çıktı

21 Ekim 2017 14:35

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda 2032 yılına kadarki planlamayı şekillendireceği \'Samsun Ulaşım Ana Planı\'nı güncelleme çalışmaları için sahaya çıktı. Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, \"Gelecekte tüm şehirde oluşacak ulaşım talebi tahmin edilerek buna uygun bir ulaşım ağı oluşturulacak\" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, kentte gelişen teknoloji ve ihtiyaç duyulan yeni ulaşım modelleri doğrultusunda hazırlanacak \'Ulaşım Ana Planı\' güncelleme çalışmalarına başladı. 2032 yılına kadarki kent içi ulaşımı şekillendirecek planı oluşturmak için Samsunlular ile yüz yüze görüşmelere ve cadde, kavşak ve anayollarda araç sayımlarına başlandı. Belirlenen 750 ayrı noktada araç sayımı yapan personel, halkın ulaşım ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin alınması ve yeni ulaşım ana planının bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
UYGUN BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURULACAK
Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Kadir Gürkan, \'Samsun Ulaşım Ana Planı\'nı güncelleme çalışmaları kapsamında yeni planla güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi için gerekli politikalar ve yatırımları belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Gürkan, şöyle dedi:
\"Yapılacak çalışmalarla, gerçekleşen günlük yolculuk verileri toplanacak ve yolculuk özellikleri dikkate alınarak gelecekte tüm şehirde oluşacak ulaşım talebi tahmin edilerek buna uygun bir ulaşım ağı oluşturulacak. Ayrıca plan kapsamında karayolu şebekesi önerileri, toplu taşıma sistemi hat ve işletme planları, raylı sistem yatırım önerileri, yaya yolu ve bisiklet yolu geliştirme önerileri, otopark politikaları, şehirlerarası ve kırsal ulaşım bağlantıları gibi projelere bilimsel bir altlık oluşturularak, yapılacak trafik sayımları ve yolcu, sürücü, bisikletli ve yaya anketleri ile kentin mevcut ulaşım yapısı etüt edilecek.\"

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