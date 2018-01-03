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Spor

Samsunspor'un futbolcuları serbest kalabilir

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, ödeme yapamadıkları takdirde 4-5 futbolcunun serbest kalacağını söyledi

03 Ocak 2018 17:05

TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Samsunspor, içinde bulunduğu maddi zorluklardan dolayı futbolcularını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Zor günler geçiren Samsunspor sportif direktörü Coşkun Zeren, "Samsun Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, ödeme konuları üzerinde duruyor. 4-5 futbolcu bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. Samsunspor bugüne kadar birçok sorunu aştı. Aşılmayacak bir sıkıntı yok" dedi.

"Sıkıntıları aşacağız"

DHA'ya konuşan Zeren, zor günleri atlatacaklarını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:
"Samsunspor camiası çok büyük bir camia ve kısa sürede mali sorunları çözmemiz gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Takımımızda antrenmanlarına devam ediyor. Ben bu sorunların çözüleceğine inanıyorum"

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