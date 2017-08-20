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Samsunsporlu taraftarlar Eren Bülbül için yollarda

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da biraraya gelen 800 Samsunspor tarafttarı, otobüslerle, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ve ailesini ziyaret etmek için Trabzon'a hareket etti

20 Ağustos 2017 19:30

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da biraraya gelen 800 Samsunspor tarafttarı, otobüslerle, PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün mezarını ve ailesini ziyaret etmek için Trabzon\'a hareket etti.
Trabzon\'un Maçka İlçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 Cuma günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül\'ü unutmayan Samsunspor taraftarları hazırladıkları \'Samsunspor İyiki Varsın Eren\' pankartlarıyla sabah saatlerinde yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu\'nun otoparkında bir araya geldi.
Yaklaşık 800 taraftar adına açıklama yapan Erkut Erbil, \"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bizim canımız yandı. Eren kardeşimiz için Samsun\'dan yola çıkıyoruz. Ailesini de ziyaret edip taziyede bulunacağız. Allah önce ailesine sonra Türk milletine sabırlar versin\" dedi. Açıklama sonrası yaklaşık 20 otobüsle hareket eden Samsunspor taraftarlarını, Samsun\'da bulunan Trabzonsporlu taraftarlar uğurladı.

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