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Spor

Samsunsporlu futbolcular Afrin'deki askerlere mesaj gönderdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPORLU futbolcular Türk bayraklı kağıtlara yazdıkları mesajlarla Mehmetçiğe destek verdi

22 Şubat 2018 13:07

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN,(DHA) - SAMSUNSPORLU futbolcular Türk bayraklı kağıtlara yazdıkları mesajlarla Mehmetçiğe destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK), Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na Samsunsporlu futbolcular da Türk bayraklı kağıtlara yazdıkları mesajlarla destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na bağlı Samsun\'daki Gençlik Merkezleri, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla keçeden yaptıkları Türk bayraklarının arkasına vatandaşlardan, esnaflardan, sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere yaklaşık bin kişiden mesaj alarak Afrin\'deki Mehmetçiğe gönderecek.
Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri dün de Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'u ziyaret ederek, teknik direktör Engin İpekoğlu ve oyunculardan askerler için mesaj aldı. Teknik direktör İpekoğlu, \'Afrin\'de terör örgütü ile mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun\' diye mesaj yazarken, Samsunsporlu futbolculardan Gökay İravul, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel\'de Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirterek, bir an önce ailelerine kavuşmaları için dua ettiklerini yazdı.
Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Gönüllü Üyesi Kerem Taşdemir, \"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Afrin\'deki Mehmetçiğe yardım kampanyasında Samsun şehri ve Samsunspor olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Samsun\'daki bütün esnafımız ile birlikte Mehmetçiğimizin yanındayız. Futbolcularımız Mehmetçiğe mesaj yazdı ve duygularını anlattılar. Onların yanında olduklarını anlatmaya çalıştılar\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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