Samsunsporlu futbolcu kaçırıldı mı?

Geçtiğimiz perşembe günü, alacakları ödenmediği için Samsunspor'u terk ettiği açıklanan Nijeryalı futbolcu Aminu Umar'ın kaçırıldığı iddia edildi. Karadeniz kulübünün yöneticileri 19 yaşındaki futbolcuyu arıyor.

Mali açıdan zor günler yaşayan Samsunspor'la ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk'te yer alan iddiaya göre Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Aminu Umar'ın, parası ödenmediği gerekçesiyle kaçtığı iddia edilmişti.

Ancak 30 bin Euro alacağı ödenmesine rağmen geri dönmeyen Umar'ın kaçırıldığı öğrenen Samsunspor yönetimi, genç forveti bulup Samsun'a geri getirmek için arama başlattı.

Udıneseli Obodo da kaçırılmıştı

2012 yılında, İtalya 1. Ligi takımlarından Udinese'de forma giyen Christian Obodo, fidye için Nijerya deltasında kaçırılmıştı. Serbest bırakmak için 187 bin 500 dolar fidye istenen Obodo'yı Nijerya polisi, başarılı bir operasyonla kurtardı.