Samsunspor'da, yeni teknik direktör arayışları devam ediyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'nci Lig takımlarından Samsunspor\'un Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, \"Alpay Özalan’dan boşalan göreve geçici olarak kulübün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Besim Durmuş hocamızı getirdik. Bizi Balıkesirspor maçına hazırlayacak. Başkanımız Erkurt Tutu, İstanbul\'da şuanda yeni teknik direktör arayışlarımız için görüşmelerine devam ediyor\" dedi.

TFF 1\'nci Lig ekilerinden Samsunspor, Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarına Alpay Özalan’dan boşalan göreve geçici olarak, Besim Durmuş yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri\'nde devam ediyor. Yeni teknik direktör arayışı ve çalışmalar hakkında bilgi veren Samsunspor\'un Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu, Başkan Erkurt Tutu\'nun İstanbul\'da kulübe yeni teknik direktör kazandırma için görüşmeler yaptığını söyleyerek, \"Alpay Özalan’dan boşalan göreve geçici olarak kulübün Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Besim Durmuş hocamızı getirdik. Bizi Balıkesirspor Baltok maçına hazırlayacak. Bu maçta 3 puan almak zorundayız. Çok yıprandık. Biz hem taraftar hem de yöneticiyiz. Böyle sonuçlarda kahroluyoz. Başkanımız Erkurt Tutu, İstanbul\'da şuanda yeni teknik direktör arayışlarımız için görüşmelerine devam ediyor\" dedi.

ALPAY ÖZALAN\'IN DAYATMASI OLMADI

Alpay Özalan\'ın ayrılışı ile iligli de açıklamalarda bulunan Rüştü Araboğlu, \"Alpay hocayla ilgili sosyal medyada bir çok iddialar ortaya atıldı. İddialar asılsızdır. Biz kendisiyle medeni insan gibi oturduk ve konuştuk. Ücretinin bir kısmını nakit bir kısmını ise taraflar arasında görüşülen bir tarih belirleyerek çek olarak verdik. Bize kesinilikle bir dayatması olmadı. Kendisi çok kaliteli ve iyi bir teknik direktör. Ben kendisini tanıdığım için çok mutluyum\" diye konuştu.

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