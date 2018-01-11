Samsunspor'da futbolculara ödeme

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN Valisi Osman Kaymak\'ın girişimleri ile başlatılan yardım kampanyası ile Samsunsporlu futbolculara ödeme yapıldı.

Samsun Valiliği\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Valimiz Sayın Osman Kaymak ile Samsunsporlu futbolcular arasında 09.01.2018 tarihinde yapılan görüşmede, alacağı olan futbolculara ilk etapta yüzde 50 oranında ödeme yapılması, kalan alacakları için oluşturulacak bir plan doğrultusunda önümüzdeki günlerde ödeme yapılması ile ilgili teklifte bulunulmuştu. Bu görüşme sonucunda teklifi kabul eden, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Furkan Köse ve Göksu Türkdoğan\'a alacaklarının yüzde 50’si, Erkam Reşmen ve Kenan Karışık’a ise alacağının tamamı ödenmiştir. Ancak futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, işadamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, Samsunspor takımımızı aktif hale getirebilmemiz konusunda yardımlarınızı bekliyoruz.\"