Samsunspor'da alacakları ödenmeyen 8 futbolcu serbest kalma hakkı elde etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da alacakları ödenmeyen 8 futbolcu serbest kaldı.

Karadeniz ekibinde ekonomik sıkıntı devam ediyor. Alacakları ödenmediği için 1 ay önce Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuran futbolculardan Hasan Hatipoğlu, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Kandemir, Göksu Türkdoğan ve kaptan Ahmet Burak Solakel serbest kalma hakkını elde etti.

Tecrübeli futbolcu Hasan Hatipoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbolcular olarak bekleme kararı aldıklarını söyledi.

Alacaklarının kısa sürede ödeneceğine inandığını vurgulayan Hasan, "Biz, Samsunspor adına bir şeylerin düzene girmesini istiyoruz. Zaman ne gösterir onu bilmiyoruz. Burası Samsunspor, çok büyük bir camianın içerisinde bulunuyoruz. Bu kulübe bir şey olmayacağını biz de biliyoruz. Arkadaşlarımızla kendi aramızda konuşuyoruz. İnşallah sonrası güzel olur. Şu anda gitmek gibi bir düşüncem yok. Futbolcular olarak gönlümüzden geçen, zor günlerin bir an önce bitmesidir." ifadelerini kullandı.

''Futbolcularımızdan hoşgörü ve anlayış bekleyeceğiz''

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal ise, "Samsun Valisi Osman Kaymak ile kulübün ve oyuncuların durumunu görüştük. Serbest kalan futbolcularla görüşüp, bugüne kadar yaşanan gelişmeleri kendileriyle paylaşacağız. Futbolcularımızdan hoşgörü ve anlayış bekleyeceğiz. Samsunspor'da kimsenin parasının kalmayacağını söyledik. Takdir biraz da sporcu kardeşlerimizde olacak. İşler son noktada serbest kalan futbolcuların inisiyatifine kalacak. Valimiz Osman Kaymak, bizlere 10-15 gün içerisinde bir şeyler çözebileceğini beyan etti. Biz de aldığımızı dağıtacağız." diye konuştu.

''Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum''

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren de serbest kalan 8 oyuncunun da takımla çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Ödemeler yapıldığı takdirde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaptanlar ve arkadaşlarla görüşüyoruz. Futbolcuların hiçbirisi buradan ayrılmak istemiyor. Samsunspor'u ve camiayı çok seviyorlar. Buradan ayrılmak isteyen oyuncumuz olsaydı çoktan gitmiş olurlardı. Futbolcular ve teknik ekip çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde yolumuza devam edeceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeren, transfer çalışmalarını ikinci plana aldıklarını önce mevcut oyuncuların sorunlarını çözeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, kulübün denetleme kurulu, olağanüstü kongre tarihini 20 Ocak olarak belirledi. Çoğunluk sağlanamazsa kongre 27 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu arada, Samsunspor, ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.