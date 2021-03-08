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Spor

Samsunspor'un gelecek sezonki alternatif forması mor renk olacak

08 Mart 2021 14:32

Samsunspor Kulübü, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için gelecek sezon oyuncuların giyeceği alternatif formanın rengini mor olarak belirledi.

Samsunspor'un sosyal medya platformu Twitter'dan konuyla ilgili açıklamasında, "Varlıkları ve emekleri ile dünyayı yaşanabilir kılan tüm kadınların yanındayız. Kadına şiddetin zihinlerdeki değişimle biteceğini biliyoruz. Bu değişime destek olmak ve dikkat çekmek için önümüzdeki sezon giyeceğimiz alternatif formamızın rengini “mor” yapma ve satışından elde edilecek gelirin bir kısmını bu mücadeleyi veren derneklere bağışlama kararı aldık.  Değişimi hep birlikte başlatacak, hep birlikte şiddete dur diyeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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