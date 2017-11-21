Samsunspor Teknik Direktörü İpekoğlu: "Gol sıkıntısı çektiğimiz bir gerçek"

Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor\'da teknik direktör Engin İpekoğlu, takımın gol sıkıntısı çektiğini söyledi.

TFF 1\'inci Lig takımlarından Samsunspor\'un teknik diretörü Engin İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın durumu ve karşılaşacaklar İstanbulspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İpekoğlu, \"Gol sıkıntısı çektiğimiz bir gerçek, gol atamıyorsan kazanamıyorsun, futbolun içinde gol atmak kadar kaçırmakta var. İstanbulspor maçında yapıp oradan puan veya puanlarla döneceğiz. Rakibimiz oldukça genç, bir hayli atletik ve mücadele eden, koşan bir takım. Belki bireysel anlamda öne çıkan bir isimleri yok ama takım oyunu oynayan, sahaya iyi yayılan ve pres yapıp, hücum ve defans geçişlerini iyi yapan her an gol bulabilen bir takım\" dedi.

\"HEDEFİMİZ PLAY-OFF POTASININ İÇİNDE OLMAK\"

Genel olarak toplam puan hesapları yapmadığını da söyleyen Engin İpekoğlu, \"Ben hep önümüzdeki hangi maç varsa o maçın puan veya puanlarının hesabını yaparım. Ama önümüzde 5 maçlık periyot var. Bunları aldığımızda 15 puan yapar ve bu 15 puana da talibiz. Amacımız ilkyarının sonuna kadar en iyi puanları almak ve play-off potasının içinde olmak. Bunu da yapamıyorsak bu potadan uzaklaşmamaktır\" diye konuştu.

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