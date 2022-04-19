Samsunspor, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Şampiyonluk hedefiyle başladığı TFF 1'inci Lig'de play-off sıralamasının da dışında kalan Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yılport Samsunspor'un bu hafta sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak, Süper Lig için play-off şansını da zora sokması üzerine teknik direktör Fuat Çapa görevden alındı.

Samsunspor'un resmi siteden yapılan duyuruda, “Kulübümüz, Fuat Çapa ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kulübümüze özverili bir şekilde hizmet eden Fuat Çapa ve ekibine teşekkürlerimizi sunar bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yılport Samsunspor Futbol Akademi Direktörümüz Yücel Uyar bu süreçte sezon sonuna kadar takımımızın başında olacaktır. Yücel Uyar sezon tamamlandığında göz bebeğimiz olan Yılport Samsunspor Futbol Akademi’mizin Direktörlük görevine devam edecektir” denildi.

Samsunspor, ligde 43 puanla 7'nci sırada yer alıyor.