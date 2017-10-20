T24 LogoT24 Logo
Spor

Samsunspor, Elazığ deplasmanı için Samsun'dan ayrıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda  karşılaşacağı Elazığspor maçı için yola çıkarken, futbolcu Ahmet Cebe yolculuk öncesi zor deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi

20 Ekim 2017 14:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda  karşılaşacağı Elazığspor maçı için yola çıkarken, futbolcu Ahmet Cebe yolculuk öncesi zor deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.
TFF 1\'inci Lig\'in 9\'ncu haftasında deplasmanda 22 Eylül Pazar günü Elazığspor\'la karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah saatlerinde Nuri Asan Spor Tesisleri’nden karayolu ile Elazığ\'a hareket etti. Kulüp Başkanı Erkurt Tutu\'nun da katılarak yolcu ettiği kırmızı-beyazlı ekipten futbolcu Ahmet Cebe yolculuk öncesi zor deplasmandan 3 puanla döneceklerini belirterek, \"Biz iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum\" dedi.
Samsunspor, yarın Elazığ\'da gerçekleştireceği antrenman sonrasında maç saatini bekleyecek.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA TFFLigSamsunsporElazığsporAhmet CebeTFFEylül PazarNuri Asan Spor TesislerindenElazığKulüp Başkanı Erkurt TutuMoralBuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24