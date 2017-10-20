Samsunspor, Elazığ deplasmanı için Samsun'dan ayrıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda karşılaşacağı Elazığspor maçı için yola çıkarken, futbolcu Ahmet Cebe yolculuk öncesi zor deplasmandan 3 puanla döneceklerini söyledi.

TFF 1\'inci Lig\'in 9\'ncu haftasında deplasmanda 22 Eylül Pazar günü Elazığspor\'la karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah saatlerinde Nuri Asan Spor Tesisleri’nden karayolu ile Elazığ\'a hareket etti. Kulüp Başkanı Erkurt Tutu\'nun da katılarak yolcu ettiği kırmızı-beyazlı ekipten futbolcu Ahmet Cebe yolculuk öncesi zor deplasmandan 3 puanla döneceklerini belirterek, \"Biz iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum\" dedi.

Samsunspor, yarın Elazığ\'da gerçekleştireceği antrenman sonrasında maç saatini bekleyecek.

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