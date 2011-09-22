-Samsunspor: 0 - Trabzonspor: 1 (ilk yarı) SAMSUN (A.A) - 21.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ilk dakikalarında daha atak olan Trabzonspor, özellikle Adrian Mierzejewski tarafından atılan uzun toplarla gol aradı. 4. dakikadaki Samsunspor atağında, Bance'ın ceza saha dışından attığı sert şutu kaleci Tolga, yatarak bloke etti. 6. dakikada ev sahibi ekibin ceza sahasının hemen dışından kazandığı serbest atışı, Bance kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla üstten auta gitti. 15. dakikadaki Trabzonspor atağında, Serkan'ın altı pas içine yaptığı ortada Adrian Mierzejewski, topu Halil Altıntop'a indirdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda topu, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla çeldi. 18. dakikada Samsunspor mutlak bir golden oldu. Dominguez'in uzun kullandığı taç atışında topla buluşan Zenke, bir anda kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden kalecinin sağına gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 29. dakikada Colman'ın ceza sahası içine yaptığı ortada, topa müsait pozisyondaki Burak kafa ile dokunamayınca, takımını mutlak bir golden etti. 33. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Bu dakikada, Halil Altıntop'un ara pasında topla ceza sahasında buluşan Burak, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul'un parmakları arasından ağlarla buluşturdu: 0-1 İlk yarı bu skorla sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Alex Taşçıoğlu Samsunspor: Ertuğrul, Bahia, Fink, Selim, Mustafa, Kemal, Ergün, Bance, Lazar, Dominguez, Zenke Trabzonspor: Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Marek Cech, Zokora, Colman, Serkan, Burak, Adrian Mierzejewski, Halil Altıntop Gol: Dk. 33 Burak (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 11 Lazar, Dk. 17 Bahia (Samsunspor), Dk. 36 Tolga, Dk. 42 Halil Altıntop (Trabzonspor)