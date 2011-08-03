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Yaşam

SAMSUNG'DAN GELECEĞİN KATLANABİLİR EKRANI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 15:13

-SAMSUNG'DAN GELECEĞİN KATLANABİLİR EKRANI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Güney Koreli elektronik devi Samsung, geleceğin mobil cihazlarında, akıllı telefon ve aksesuarlarında kullanılmak üzere eğilip bükülebilen (amoled) ekranlarını gelecek yıldan itibaren üretmeye hazırlanıyor. Samsung grubu, tasarımcı Heyon You tarafından geliştirilen bir kağıt kadar ince katlanabilir ekranların, işlevlerini daha da arttırmak üzere gelecek yıldan itibaren akıllı telefonlara, düz ekranlara ve yüksek teknoloji aksesuarlarına dahil edilebileceğini belirtti.   Esnek ve modüler amaçlı bu ekranlar aynı zamanda mobil telefonların ofisi, yansıtıcı, bilezik saat, hatta otomobilin ön panelinde GPS olarak da kullanılabilecek.  Polimer liflerden yapılan bu geleceğin ekranları, her türlü ortama uyum sağlayarak yeni teknoloji ürünü cihazların kullanımında devrim yaracak. Önce Japon pazarı için düşünülen bu esnek ekranlar daha sonra tüm dünya pazarları için üretilecek.

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