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Dünya

Samsung'dan Apple'a: 3G benim

İki dev firma arasındaki global patent savaşları kızışıyor...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Samsung ile Apple arasındaki patent hakkı savaşları kızışıyor. Elektronik devlerinin birbirlerine ardı ardına açtıkları davaların sonuncusu bugün Hollanda'da görülecek.

Davacı Samsung, Apple'ı kendisine ait 3G teknolojisini izin almadan ve ücret ödemeden kullanmakla suçluyor. Samsung izin alınmadan kullanıldığı için 3G teknolojisi içeren tüm Apple ürünlerinin raflardan indirilmesini istiyor. 

3G, cep telefonları ve bilgisayarların internete kablosuz bağlanmasını sağlayan, son derece hızlı bir teknoloji. Apple'ın iPhone 3GS, iPhone4 ve iPad'ler gibi en popüler ürünleri internete 3G üzerinden bağlanıyor.

Davanın görüleceği Lahey'deki BBC muhabiri Anna Holligan, sektördeki pekçok uzmanın bu davayı bir misilleme olarak gördüğünü belirtiyor.

Apple'ın açtığı patent hakkı davası yüzünden Samsung'un Galaxy akıllı telefonlarının bazı modellerini Avrupa'da satması yasaklanmıştı. Samsung ve Apple halen 20 ülkede birbirlerine patent hakkı davaları açmış durumda.



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